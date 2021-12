FIFA lockt mit Geld: Neuer WM-Rhythmus nicht vom Tisch

Der Fußball-Weltverband (FIFA) hält an seinem umstrittenen WM-Plan fest - und lockt mit Geld. „Es ist machbar“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino während einer Pressekonferenz am Montagabend über die Ausrichtung des Weltturniers in einem Zwei-statt dem bekannten Vierjahresrhythmus. „Es können alle davon profitieren.“ Kurz zuvor war den über 200 FIFA-Mitgliedsverbänden beim „Weltgipfel zur Zukunft des Fußballs“ eine Studie vorgestellt worden.

Millionen-Pläne

Laut der winken über die ersten vier Jahre höhere Einnahmen in der Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 3,9 Millionen Euro). Die riesige Summe würde, teilte die FIFA mit, zu großen Teilen an die Verbände weitergereicht werden. Die Zahlungen im ersten Vierjahreszyklus könnten pro Land auf 25 Millionen US-Dollar (22 Millionen Euro) anwachsen - in der FIFA-Welt waren die Überweisungen aus Zürich immer schon ein Hauptgrund, für oder gegen etwas (oder jemanden) zu stimmen. „Wenn wir morgen abstimmen würden, wäre die Mehrheit vielleicht dafür“, sagte Infantino, doch das sei nicht der Plan.