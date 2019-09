FIFA-Gala: Ronaldo las ein Buch, sein Verband verneinte Wahl

Rapinoe nutzte die große Bühne

Einen großen Auftritt hatte in der Mailänder Scala Megan Rapinoe. "Wir haben die einzigartige Möglichkeit im Fußball, anders als in jedem anderen Sport, dieses wundervolle Spiel zu nutzen, um die Welt zum Besseren zu verändern", sagte die neue Weltfußballerin mit eindringlicher Stimme in Richtung der Dutzenden Weltstars im Publikum. "Das ist meine Aufgabe an euch. Ich hoffe, ihr nehmt sie euch zu Herzen und tut etwas. Wir haben unglaubliche Kraft in diesem Raum."