Krise im brasilianischen Fußball: FIFA droht mit Suspendierungen

Die FIFA lehnt in ihren Statuten die Einmischung von staatlichen Organen ab - und damit auch das Urteil eines Gerichtshofs in Rio de Janeiro von Anfang Dezember. Bei einer Suspendierung wären auch alle Funktionäre und Schiedsrichter für internationale Spiele und Veranstaltungen gesperrt.

Krisensitzung am 8. Jänner

Die FIFA und der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL wollen am 8. Jänner in Brasilien eine Kommission bilden, die sich mit der Krise beschäftigen soll. "Bis zur Durchführung einer solchen Mission darf keine Entscheidung getroffen werden, die sich auf die CBF auswirkt, einschließlich etwaiger Wahlen oder Wahlaufrufe", hieß es in dem Schreiben.