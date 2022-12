FIFA bittet um Schweigeminute für Pelé

Der Weltverband FIFA hat die Organisatoren von Fußball-Bewerben weltweit zu einer Schweigeminute vor jedem Spiel zu Ehren der gestorbenen Ikone Pelé aufgerufen. Damit solle an diesem Wochenende und in der kommenden Woche des legendären Brasilianers gedacht werden, schrieb die FIFA am Freitag in einem Brief an ihre Mitgliedsverbände.