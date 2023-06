Magath über deutsche Fußball-Krise: "Niemand hat mehr Respekt vor uns"

Für den langjährigen Bundesliga-Trainer und Nationalspieler Felix Magath war die aktuelle Krise des deutschen Fußballs schon lange absehbar. Der Ausgangspunkt ist seiner Meinung nach der WM-Titel 2014 in Brasilien. "Seit 2014 hat sich eine Abwärtsspirale entwickelt. Jede Kritik wurde ignoriert oder der Kritiker in eine Ecke gestellt. Ich habe 2011 schon die Nachwuchsarbeit kritisiert. Wenn ich zwölf Jahre später höre, dass keine Stürmer und Innenverteidiger nachkommen, denke ich mir: Was für ein Wunder", sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.