Brisanz pur: St. Pauli kann beim "Feind" den Aufstieg fixieren

Kaum ein Spiel in Deutschland hat soviel Brisanz wie das Hamburger Duell. Der HSV und der FC St. Pauli bestreiten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) das 111. Hamburger Stadtderby. Das ohnehin schon emotionsgeladene Duell der beiden Rivalen erhält durch die Tabellenkonstellation zusätzlich an Brisanz.