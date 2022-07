Favoritensiege am ersten Tag der ersten Runde im DFB-Pokal

Stolpern war für die Favoriten am ersten Tag der ersten Runde im deutschen Cup keine Option: Alle siegten ohne Gegentreffer. Der VfB Stuttgart kam ohne sein österreichisches Treff-Ass zu einem 1:0-Erfolg bei Drittligist Dynamo Dresden: Sasa Kalajdzic plagt sich seit einigen Tagen mit Sprunggelenksproblemen herum. Für den Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig am Sonntag in einer Woche scheint eine Rückkehr des 25-Jährigen möglich. „Das ist sehr realistisch“, hatte Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt gesagt. Das Goldtor erzielte Darko Churlinov in der 33. Minute.

Borussia Dortmund ließ sich durch das Fehlen seines an Hodenkrebs erkrankten neuen Stürmerstars Sébastien Haller nicht verunsichern und kam bei Drittligist 1860 München zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg. „Das ist das Traurige an dem Business: Er kann nicht für uns spielen, aber wir können für ihn spielen“, sagte Trainer Edin Terzic. Das tat seine Mannschaft dann auch: Der frühen Führung durch Donyell Malen (8.) und dem zweiten Treffer von Jude Bellingham (31.) ließ der frühere Salzburger Karim Adeyemi das 3:0 folgen (35.).