Führte Liverpools Champions-League-Partie zu mehr Corona-Toten?

Beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid drängten sich am 11. März mehr als 50.000 Fans im berühmten Stadion von Anfield. Wenige Wochen später häufen sich in den Krankenhäusern im Raum Liverpool die Todesfälle von mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Was zur Behauptung führte, dass die Menschenansammlung bei der Partie soll die Corona-Infektionen in der Region in die Höhe getrieben haben soll. Das soll in der Folge auch zu mehr Todesfällen geführt haben.

Aber stimmt das tatsächlich? Die deutsche Presse-Agentur (dpa) führte einen Faktencheck durch. Und kam zu folgendem Schluss: Dass das Match die Verbreitung des Coronavirus beschleunigt hat, gilt zwar als wahrscheinlich. Einen Beweis für mehr Todesfälle gibt es aber nicht.