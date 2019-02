"Fahrlässige" Bayern: Trainer Kovac rügte sein Team

Vor den wegweisenden Wochen der Saison hat der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München sportlich ein besorgniserregendes Bild abgegeben. "Jeder weiß, dass die Meisterschaft in der Defensive entschieden wird. Vorne werden nur die Spiele gewonnen", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac am Samstag nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen.

Während Kovac Klartext redete, verließen die ansonsten selten um einen Kommentar verlegenen Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wortlos das Stadion. Kovac lieferte mit der Kritik an der Einstellung seiner Stars, die eine 1:0-Führung in der zweiten Hälfte leichtfertig aus den Händen gaben, düstere Prognosen für den Kampf um Titel. In den nächsten zweieinhalb Wochen stehen für die Münchner Spiele mit entscheidendem oder vorentscheidendem Charakter an - am Mittwoch das Cup-Achtelfinale bei Hertha BSC, am 19. Februar in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel bei Liverpool.