Ex-Fußballstar Sinisa Mihajlovic hat Leukämie

Mihajlovic hält in der Serie A den Rekord für die meisten Freistoßtore. Sein Meisterstück gelang ihm, als er in einem Meisterschaftsspiel für Lazio gegen Sampdoria Genua drei Freistoßtore erzielte, was bis heute unerreicht ist.

Im folgenden Video sieht man Sinisa Mihajlovic vor zwei Jahren als Trainer des FC Torino, wie er mit 48 Jahren im Training Freistößte versenkt.