Europacup: Wölfe könnten den Weg der Austria queren

Aber schon am Montag ist wieder ein Lostag im europäischen Fußball. Die vierten und letzten Qualifikationsrunden in der Champions League und der Europa League, also die Play-offs, werden in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost – und das schon vor den ersten Duellen der dritten Qualifikationsrunden. Aufgrund des engen Terminplans in den Sommermonaten ist das nicht anders möglich, denn bis Ende August muss die Qualifikation abgeschlossen sein.

Mit LASK und Austria Wien sind also zwei österreichische Vereine in den Lostöpfen. Die UEFA hat bereits eine Voreinteilung für die Auslosung vorgenommen. Der KURIER gibt den Überblick, welche Gegner im Play-off für die beiden Bundesliga-Klubs möglich sind …

LASK:

Der Vizemeister nimmt erstmals an der Champions-League-Qualifikation teil. Die Linzer gehören auch am Montag zu den ungesetzten Vereinen und würden als Außenseiter in die Play-off-Partien des sogenannten Nicht-Meister-Weges starten, sollte der Schweizer Vizemeister FC Basel ausgeschaltet werden. Sollte der LASK hingegen ausscheiden, geht es in der Gruppenphase der Europa League weiter. Die Champions-League-Auslosung startet am Montag in der UEFA-Zentrale um 12 Uhr.