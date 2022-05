Europacup-Play-off live: So steht es bei Rapid Wien gegen WSG Tirol

Rapid peilt am Sonntag (17 Uhr/live Sky) im Europacup-Play-off-R├╝ckspiel der Bundesliga gegen die WSG Tirol das Minimal-Saisonziel an. Mit einem 2:1-Vorsprung aus dem ersten Duell soll vor eigenem Publikum die Teilnahme an der zweiten Runde der Europa Conference League fixiert werden. Die Chancen daf├╝r stehen nicht nur durch den Sieg am Donnerstag, sondern auch aus statistischer Sicht gut.