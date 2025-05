Um das Finale gegen Rapid: Hartberg reist als Angstgegner zum LASK

Diese Saison gab es zwei Remis, was heute nicht möglich wäre. Es muss einen Aufsteiger geben, der dann am Donnerstag zu Hause gegen Rapid spielt.

Doch Obacht: Hartberg ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und auswärts ein LASK-Angstgegner . Seit fünf Jahren haben die Steirer – ganz im Gegensatz zu den Heimspielen – in Linz immer gepunktet.

In Hütteldorf geht es am Sonntag um das letzte Ticket für die Teilnahme an der 2. Quali-Runde zur Conference League. Dort startet auch die Austria.

Um für diese extreme Abschlusswoche ausgeruht zu sein, haben beide Kontrahenten in Runde 32 am Freitag massiv rotiert.