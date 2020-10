In Corona-Zeiten: Wie die UEFA ihre Bewerbe durchpeitschen will

Im Moment ist nicht klar, ob in allen teilnehmenden Ländern auch in den nächsten Monaten Fußball gespielt werden darf. In Schottland etwa, das mit Celtic und den Rangers in der Europa League vertreten ist, ist ein Abbruch der nationalen Meisterschaft nicht mehr undenkbar. Auch in Belgien, wo im Moment fast 8.500 neue Fälle pro Tag gemeldet werden und sämtliche Restaurants für vier Wochen schließen müssen, steht es Spitz auf Knopf.