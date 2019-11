Nach EL-Aus des WAC: "Verabschieden uns mit erhobenem Haupt"

Interimscoach Mohamed Sahli haderte ebenfalls mit dem nicht gegeben Penalty. "Leider hat der Schiedsrichter den klaren Elfmeter bei Schmid anders gesehen. Wäre uns ein Tor gelungen, hätte Gladbach riskieren müssen. Das hätte uns in die Karten gespielt."

Wenige Minuten nach dieser Szene traf Lars Stindl aus dem ersten gelungenen Angriff der Gäste, und beim WAC war die Luft draußen. "Aber es war weder ein mentales noch körperliches Problem. Ich erinnere mich in dieser Saison an kein Spiel, in dem es körperlich nicht gepasst hat", beteuerte Sahli und richtete die Augen bereits auf Rom. "Wir haben dort noch ein Spiel, in dem wir den österreichischen Fußball repräsentieren. Auch wenn der Aufstieg dort nicht mehr möglich ist, wollen wir uns belohnen", meinte der gebürtige Tunesier, der nach dem Match Trost von seinen alten Weggefährten Marco Rose und Alexander Zickler erhielt. "Beide haben mir versichert, dass ich megastolz auf meine Mannschaft sein kann", erzählte Sahli.