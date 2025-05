Englisches Finale in der Europa League mit Tottenham und ManUnited

Eine Aufholjagd nach dem 1:3 in London gelang aber nicht, in Minute 69 bejubelte Pedro Porro mit einer abgerissenen Flanke das 0:2 , das war für Tottenham ( ohne Kevin Danso ) der Endstand zum souveränen Finaleinzug.

Um ein Ticket für die nächste Champions-League-Saison geht es gegen Manchester United . Das Krisenteam der Premier League hatte die frühe Rote Karte samt Elfmeter in Bilbao zu einem 3:0-Sieg genutzt. Beim Rückspiel im „Theatre of Dreams“ durfte Bilbao nur kurz nach dem 0:1 durch Jauregizar (31.) träumen.

Rapid-Bezwinger tapfer

In der Conference League könnte es ebenfalls einen englischen Sieger gegen. Chelsea hatte nach dem 4:1 in Stockholm gegen Djurgården ein lockeres Rückspiel, in London wurde gegen den Rapid-Bezwinger „nur“ 1:0 gewonnen.

Betis jubelt nach 120 Minuten

Spannender war es in Florenz. Betis ging nach dem 2:1 in Sevilla wieder in Führung, doch der DFB-Teamspieler Gosens egalisierte mit einem Doppelpack vor der Pause. Es ging in die Verlängerung, Ezzalzouli ließ Betis mit dem 2:2 (97.) jubeln.