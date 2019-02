Europa League: Salzburg ist zum Siegen verdammt

Wie ist die Bilanz der Salzburger bei 1:2-Auswärtsniederlagen im Hinspiel?

Gut. In der Ära Red Bull (seit 2005) ist Salzburg drei von vier Mal weitergekommen. 2006 gegen FC Zürich und 2014 gegen Karabach Agdam gab es in der Champions-League-Qualifikation daheim je ein 2:0, 2011 gegen Omonia Nikosia reichte in der Europa-League-Qualifikation ein 1:0. Nur 2015 gegen den FC Villarreal scheiterte man im Sechzehntelfinale der Europa League (1:3).

Wie schnitt Red Bull Salzburg gegen belgische Klubs in K.-o.-Runden ab?

Weniger gut. 2010 wurde im Sechzehntelfinale der Europa League im bisher einzigen K.-o.-Duell in den 14 Red-Bull-Saisonen gegen einen belgischen Klub bei Standard Lüttich eine komfortable 2:0-Pausenführung verspielt. Der 2:3-Rückstand konnte im Rückspiel nicht wettgemacht werden. Es reichte nur zu einem enttäuschenden 0:0-Heimremis.