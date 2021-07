Salzburger Spaziergang zum Start

Roger Schmidt (Salzburg-Trainer): "Ich bin sehr zufrieden, dass wir an die Spiele der Meisterschaft anschließen konnten. Das ist ein wichtiger Sieg auf dem Weg ins Sechzehntelfinale. Beeindruckend war vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft agiert hat, wie sie den Gegner permanent bearbeitet und Ruhe bewahrt hat. Wir haben das Spiel von der ersten Minute an in die Hand genommen und über 90 Minuten nur eine Möglichkeit zugelassen. Für die nächsten fünf Spiele ist das eine gute Basis."



Jonathan Soriano (Salzburg-Dreifachtorschütze): "Heute war ein guter Tag für uns. Es war wichtig, dass wir in der Europa League so gestartet sind. Es war ein gutes Spiel, aber es war nicht so einfach. Wir mussten 90 Minuten laufen und gegen den Ball arbeiten. Meine Tore sind wichtig für die Mannschaft und nicht für mich. Es ist wichtig, dass alle elf Spieler auf dem Platz zusammenarbeiten. Das hat gut funktioniert. Wir sind eine gute Mannschaft, ich bin sehr zufrieden."

Kevin Kampl (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Eines unserer Erfolgsrezepte sind die vielen Ballgewinne weit vorne. Daher kommen wir zu zahlreichen Torchancen. Das macht uns so stark. Es ist ein enormer Teamgeist in der Mannschaft. Es ist eine kompakte, feste Gruppe. Jeder hat einen super Charakter. Wir wollen auf jeden Fall in der Europa League überwintern. Wenn wir so weiterspielen, ist das ganz klar realistisch."

Jörgen Lennartsson (Elfsborg-Trainer): "Wir wollten von vorne herein nicht so tief stehen, aber das war auch der Stärke von Salzburg geschuldet. Wir konnten ihr Tempo nicht mitgehen. Wir hatten Probleme mit der Spielverlagerung. Einige Spieler haben nicht die Tagesform erreicht. Das 2:0 kurz vor der Pause hat uns das Genick gebrochen. Wir können aus diesem Spiel nur unsere Lehren ziehen. Dass Esbjerg gegen Lüttich gewonnen hat, überrascht mich. Wir sind in dieser Gruppe Außenseiter, die anderen drei Teams sind auf gleicher Höhe Favorit. Wir werden uns in den nächsten Spielen sicher anders präsentieren."