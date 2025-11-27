Fußball

Europa League: Auf Salzburg wartet in Bologna eine hohe Hürde

Salzburgs Bidstrup
Salzburg kommt als Außenseiter nach Bologna, braucht aber Punkte. Beim österreichischen Vizemeister könnte es gleich zu zwei Comebacks kommen.
27.11.25, 11:00
Auf Salzburg wartet am Donnerstag (21 Uhr/live auf Sky) „eine große Herausforderung“, wie es Trainer Thomas Letsch formulierte. Auswärts gegen Bologna müssen Punkte her, will man die Chancen auf die K.o.-Phase am Leben erhalten. Das gilt aber auch für die Italiener, die bei fünf Zählern halten und damit zwei mehr als Salzburg.

„Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte. Von dem her müssen wir in der zweiten Hälfte mehr punkten“, sagte Letsch vor dem Abflug. Bologna hat seit Ende September kein Pflichtspiel mehr verloren. Seit dem 0:1 bei Aston Villa gab es sechs Siege und fünf Remis. Zuletzt wurde Meister Napoli mit 2:0 bezwungen, am Wochenende folgte ein 3:0 in Udine.

Konate vor Comeback

Dementsprechend groß ist im Salzburger Lager der Respekt. „Bologna spielt in der Meisterschaft richtig stark und liegt nicht zufällig auf Rang fünf. Für mich spielen sie aktuell den besten Fußball in der Serie A“, meinte Ex-Italien-Legionär Aleksa Terzic. „Das ist ein Gegner, der uns jagen wird im Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz. Da geht es darum, im Spiel auch mal einen stehen zu lassen, damit Räume aufgehen. Das geht nur, wenn wir mutig spielen“, sagte Letsch. 

Sein Comeback in der Startelf feiern wird Kapitän Mads Bidstrup. Auch Stürmer Karim Konate reist nach überstandenem Kreuzbandriss mit nach Italien. „Karim wird nicht von Anfang an spielen, ist aber nicht nur Tourist dabei“, erklärte Letsch.

