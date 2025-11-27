Europa League: Auf Salzburg wartet in Bologna eine hohe Hürde

Auf Salzburg wartet am Donnerstag (21 Uhr/live auf Sky) „eine große Herausforderung“, wie es Trainer Thomas Letsch formulierte. Auswärts gegen Bologna müssen Punkte her, will man die Chancen auf die K.o.-Phase am Leben erhalten. Das gilt aber auch für die Italiener, die bei fünf Zählern halten und damit zwei mehr als Salzburg.

„Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte. Von dem her müssen wir in der zweiten Hälfte mehr punkten“, sagte Letsch vor dem Abflug. Bologna hat seit Ende September kein Pflichtspiel mehr verloren. Seit dem 0:1 bei Aston Villa gab es sechs Siege und fünf Remis. Zuletzt wurde Meister Napoli mit 2:0 bezwungen, am Wochenende folgte ein 3:0 in Udine.