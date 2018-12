Europa League: Rapid gegen Inter, Salzburg gegen Brügge

Die am Montag am UEFA-Sitz in Nyon vorgenommene Sechzehntelfinal-Auslosung für die Fußball-Europa-League hat Rapid mit Inter Mailand einen ganz schweren Gegner gebracht. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg trifft auf den belgischen Meister Club Brügge. Spieltermine sind der 14. und 21. Februar. Rapid spielt zuerst daheim, Salzburg hat im Rückspiel Heimvorteil.

Die Auslosung:

Viktoria Pilsen - Dinamo Zagreb

Club Brügge - Salzburg

Rapid Wien - Inter Mailand

Slavia Prag - RC Genk

FK Krasnodar - Bayer Leverkusen

FC Zürich - Napoli

Malmö FF - Chelsea

Schachtar Donezk - Eintracht Frankfurt

Celtic Glasgow - Valencia

Stade Rennes - Betis Sevilla

Olympiakos Piräus - Dynamo Kiew

Lazio Rom - FC Sevilla

Fenerbahce Istanbul - Zenit St. Petersburg

Sporting Lissabon - Villareal

Bate Borisow - Arsenal

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon