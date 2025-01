Europa League: Ilzer steht mit Hoffenheim vor dem Aus, Ex-Rapidler trifft

Hoffenheim droht in der Europa League das Aus. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG kassierte am Donnerstag eine 2:3-Heimniederlage gegen Tottenham und hat nun vor der letzten Ligaphasen-Runde nur noch eine relativ kleine Chance, unter die Top 24 und damit ins Play-off zu kommen.

Manchester United mit Last-Minute-Sieg

Fix in der K.o.-Phase sind neben den "Spurs" unter anderem auch Olympique Lyon (0:0 bei Fenerbahce) und Viktoria Pilsen (2:0 gegen Anderlecht), prominente Clubs wie AS Roma oder FC Porto müssen noch bangen. In den Top acht und damit im Achtelfinale steht bereits Lazio Rom (3:1 gegen Real Sociedad), auch Eintracht Frankfurt (2:0 gegen Ferencvaros) kann so gut wie sicher mit der Runde der letzten 16 planen. Sehr gut sieht es zudem für Manchester United (2:1 gegen die Glasgow Rangers dank eines Treffer von Bruno Fernandes in der 92. Minute) aus.

Hoffenheim wurde in der ersten Hälfte bei den Gegentoren von James Maddison (3.) und Son Heung-Min (22.) klassisch ausgekontert. Anton Stach ließ die Gastgeber hoffen (68.), doch Son schlug nach einem Hoffenheim-Patzer im Spielaufbau neuerlich zu (77.). Das zweite Tor der Deutschen durch David Mokwa kam zu spät (88.). Ilzer resümierte danach auf Sky, man habe zu viele Fehler begangen. "Aber in der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, dass wir richtig guten Fußball spielen können. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass sich die Mannschaft aufgibt. Das zeigt eine gute Mentalität."