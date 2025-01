Nach zwei Monaten als Chefcoach des deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim rechnet Christian Ilzer mit einer "bis zum Ende schwierigen Saison". Das sagte der 47-jährige Steirer vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (18.45 Uhr, live ServusTV). "Da wollen wir gemeinsam Wege finden, um sehr, sehr gut aus dieser Saison rauszukommen."

Der frühere Sturm-Trainer schwärmte in höchsten Tönen von den Nordlondonern, auch wenn das Team von Trainer Ange Postecoglou seit Wochen ebenfalls in der Krise steckt. "Tottenham ist gespickt mit Topspielern, sie sind das wertvollste Team im Wettbewerb. Wir wissen, was für eine Mannschaft da auf uns zukommt", betonte Ilzer, der den jüngsten 3:1-Ligasieg im Abstiegsduell bei Holstein Kiel nicht überbewerten wollte.