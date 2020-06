Hintereggers Bekenntnis zu Salzburg

Andre Ramalho konnte einem richtig leid tun. Immer und immer wieder wurde er nach dem 5:1-Auswärtssieg von Salzburg in der Europa League bei Dinamo Zagreb gefragt, wie es nun bei ihm weitergeht.

Eine konkrete Antwort wollte (vielleicht konnte oder vielleicht sogar durfte) der noch 22-Jährige nicht geben. Also flüchtete sich Ramalho in für in die verbale Defensive gedrängte Fußballer typische Stehsätze wie „es schaut so aus, als würde ich nicht bleiben“ oder „alles ist möglich, ich kann nichts zu 100 Prozent sagen“ oder „ich bin wirklich offen für alles“. Am Ende der Fragenorgie wirkte er so verwirrt wie der Zuhörer und schloss das Gespräch mit der Feststellung ab: „Auch ich kann selber über mich nichts sagen“.

Nach der öffentlichen Ankündigung von Ralf Rangnick am Montag, dass mit eben Ramalho, dessen Vertrag ja Ende Mai 2015 ausläuft, und Kevin Kampl zwei Stammspieler Salzburg spätestens zu Saisonende verlassen werden, war dieses Tamtam die logische Folge.

Auch nach dem 5:1 und obwohl dieses Ergebnis den Aufstieg in die erste K.-o.-Runde nach schon vier Spielen bedeutete, war ihre Zukunft das Thema Nummer eins, auch wenn es momentan offensichtlich wirklich nicht mehr zu sagen gibt als das, was Salzburgs Sportchef von sich gegeben hat.

Auch Kevin Kampl musste Stellung beziehen. „Diese Fragen sind immer nervig, aber ich habe gesagt, ich gebe bis Winter Gas für die Truppe, hole alles aus mir heraus, um der Mannschaft zu helfen. Alles weitere wird man sehen“, meinte der Slowene, der zwar im Gegensatz zu Ramalho noch über den kommenden Sommer hinaus an Salzburg gebunden ist, allerdings eine Ausstiegsklausel besitzt.