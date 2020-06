Salzburg marschiert in die K.o.-Phase

Jonatan Soriano ( Salzburg): "Dieser Sieg, der Aufstieg und die Tabellenführung sind sehr wichtig für uns. Die drei Tore sind natürlich super für mich, aber das ist der Lohn für die gesamte Mannschaft. Der Lupfer zum 3:1 hat mir schon sehr gut gefallen. Den Matchball nehme ich als Erinnerung mit nach Hause."

Adi Hütter (Salzburg-Trainer): "Das war ein absolut tolles Spiel der Mannschaft. Hier in Zagreb 5:1 zu gewinnen, so eine gute Leistung zu zeigen und in dieser schwierigen Gruppen nach vier Spielen schon qualifiziert zu sein - das alles ist schon sehr toll. Das zeigt, welche Qualität wir haben. Die Leistung von Soriano war heute sehr imponierend.

Jetzt wollen wir aber noch die Gruppe gewinnen. Und am Sonntag wollen wir die Serie von Altach beenden und dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen."

Martin Hinteregger (Salzburg-Verteidiger): "Wir haben ein super Spiel abgeliefert, vor allem offensiv. Es ist immer wieder eine Freude, mit unserem Kapitän ( Soriano, Anm.) zu spielen. Er hat das Spiel mit seinen drei Toren fast im Alleingang entschieden. Ich hab' nach dem Schlag auf den Oberschenkel die Zähne zusammengebissen. Um mich auszuwechseln, müssen sie mich schon raustragen, sonst geh' ich sicher nicht vom Platz."