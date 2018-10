Europa League: Bei Rapid wird auf Ketten-Reaktion gesetzt

„Es wäre schlimm, wenn ich wegen Hartberg sagen würde, dass alles schlecht ist. Es ist aber klar, dass wir nach diesem Auftritt etwas anders machen müssen.“ Didi Kühbauer hat aus dem 0:3 beim Aufsteiger seine Schlüsse gezogen. Und die verändern gegen Gruppenfavorit Villarreal einiges. „Wir haben etwas trainiert, mit dem wir uns leichter tun sollten“, erklärt der neue Trainer. Es geht um die Dreierkette: Erstmals ist geplant, mit dem in St. Pölten so erfolgreichen System mit drei Innenverteidigern zu spielen.

Erinnerungen an den Trainerwechsel vor zwei Jahren werden wach: Damir Canadi hatte beim Debüt in Salzburg (1:2) ein ähnliches Schockerlebnis wie Kühbauer in Hartberg. Ebenfalls in einer Europacup-Woche wurde umgestellt. Es folgten die Niederlagen in Genk und gegen Sturm, die drei Pleiten in nur acht Tagen zerstörten viele der großen Hoffnungen.

Unter Goran Djuricin wurde ein einziges Mal die Dreierkette ausgepackt, sie hat gegen Salzburg nicht gehalten: Beim Stand von 0:3 nach einer halben Stunde wurde das Experiment im Frühjahr abrupt gestoppt.

Warum soll es diesmal gut gehen? „Im Training hat es gut ausgesehen, auch wenn ich weiß, dass das Spiel noch einmal etwas anderes ist“, erklärt Kühbauer, der eigentlich lieber mit Viererkette spielen lässt. Da den Hütteldorfern aber jegliche Kompaktheit abhandengekommen ist, soll so die Defensive gestärkt werden.

„Wenn wir uns nur hinten reinstellen, wäre das 0:1 aber nur eine Frage der Zeit“, weiß der Burgenländer. Für die Offensive fordert er mehr Entschlossenheit. „Wir waren auch in Hartberg oft im letzten Drittel, haben aber kaum Abschlüsse geschafft“, sagt Thomas Murg, der hinter Stürmer Andrija Pavlovic zum Einsatz kommen dürfte.