Erster Titel seit 23 Jahren? Ronaldo soll es richten

Es ist der 22. Mai 1996, als die Alte Dame den Fußball-Thron Europas besteigt. Nach einem spannenden Finale gegen Ajax Amsterdam gewinnt Juventus Turin mit 4:2 im Elfmeterschießen die Champions League. Es vergehen mehr als zwei Jahrzehnte, in denen „ Juve“ nicht weniger als fünf Endspiele in der Königsklasse verliert.

Genug, um dieser Durststrecke ein Ende zu setzen, denkt sich Klubboss Andrea Agnelli im Juni vergangenen Jahres und holt um 117 Millionen Euro einen Mann, der es richten soll. Mit Cristiano Ronaldo starten die Schwarz-Weißen am Mittwochabend in die entscheidende Phase des Bewerbs. Atlético Madrid – nicht gerade ein Wunschlos – muss im Achtelfinale aus dem Weg geräumt werden. Zudem müssen die Bianconeri auf Sami Khedira verzichten, bei dem vor der Abreise Herzrhythmusstörungen festgestellt wurden. Der Deutsche wird in Turin behandelt.

Zumindest Alessandro del Piero ist optimistisch. „ Cristiano kam zu einem Team, das sieben Meistertitel in Folge gewonnen hat, vier Mal in Folge den Cup, dazu zwei Mal im Champions-League-Finale stand. Bei Juventus will jeder jedes Spiel gewinnen, Cristiano ebenso – deshalb passt es perfekt“, sagt der 44-Jährige zum Kicker. „Jetzt kommt die Phase, in der Juventus Ronaldo am meisten braucht.“