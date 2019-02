CL-Schlager: Das große Kräftemessen an der Anfield Road

Das Fehlen von Liverpools Top-Verteidiger Virgil Van Dijk (Gelbsperre) mochten die Münchner nicht überbewerten. „Wenn ein Spieler bei Liverpool fehlt, dann werden die das richtig gut ersetzen können. Deswegen werden wir unabhängig davon unser Spiel durchziehen“, sagte Salihamidzic.

In Liverpool hat man auch andere Ziele. Unter Jürgen Klopp haben die Reds die Chance auf den ersten Meistertitel seit 29 Jahren. Manchester City ist zwar noch punktegleich Erster, aber mit einem Spiel mehr. Für die Fans wäre der Titel in der Premier League der große Traum. Und sogar wichtiger, als ein Weiterkommen gegen die Bayern. Der Druck ist also nicht so groß. Eines steht fest: Seit der Deutsche am 8. Oktober 2015 das Amt von Brendan Rodgers übernahm, elektrisiert Klopp die Massen an der Mersey.