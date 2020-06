Ermüdungsbruch: Zwangspause für Alaba

David Alaba war der Aufsteiger der letzten Saison. Der 20-jährige Wiener hatte sich bei Bayern München als Linksverteidiger einen Stammplatz erobert. 47 Pflichtspiele bestritt der Wiener beim FC Bayern München in der vergangenen Saison. Österreichs Fußballer des Jahres wurde er 2011.

Jetzt gab es einen herben Rückschlag für den 19-fachen Teamspieler: Alaba zog sich beim 2:3 im Testspiel gegen SSC Napoli in Arco am Gardasee nach einem Schlag auf den linken Fuß einen Ermüdungsbruch zu und fehlt rund sechs bis acht Wochen. Das ergab eine erste Untersuchung am Samstagvormittag in München. Am Montag soll geklärt werden, ob die Verletzung konservativ behandelt wird oder eine Operation nötig ist.

Wie lange Alaba definitiv ausfallen wird, ist also noch nicht ganz geklärt. Ein Einsatz beim freundschaftlichen Länderspiel am 15. August gegen die Türkei in Wien ist aber unmöglich. Einer zum Auftakt in der WM-Qualifikation gegen Deutschland am 11. September im Wiener Ernst-Happel-Stadion wackelt.