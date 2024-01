Ermittlungsverfahren gegen Ex-Bosse von Wacker Innsbruck eingestellt

In Innsbruck gibt es mittlerweile keinen Profifußball mehr. Im Insolvenzverfahren gegen die FC Wacker Innsbruck GmbH hatten letzten Berichten zufolge bisher rund 135 Gläubiger Forderungen in Höhe von knapp 18 Millionen Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter hat bisher Insolvenzforderungen in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro als berechtigt anerkannt. Der Verein muste zwangsabsteigen und spielt derzeit in der Tiroler Liga. Als Präsident fungiert momentan der frühere ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch.