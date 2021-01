Ermittlungen gegen Ronaldo nach einem Ausflug in die Alpen

Ein Ausflug in die Alpen könnte Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (35) teuer zu stehen kommen. Die italienische Polizei ermittelt wegen eines möglichen Bruches der Corona-Regeln gegen den Angreifer von Juventus Turin. Dieser soll sich am Geburtstag seiner Freundin Georgina Rodriguez diese Woche in Courmayeur aufgehalten haben. Entsprechende Ermittlungen bestätigte die zuständige Polizei des Aostatales am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Behörden waren wegen Videos auf Social Media aufmerksam geworden, die Ronaldo und seine Freundin auf einem Snowmobile zeigten. Rodriguez, die am Mittwoch 27 Jahre alt wurde, soll ein entsprechendes Video später wieder von ihrem Instagram-Account entfernt haben. Laut italienischen Medienberichten soll das Paar eine Nacht in einem Hotel in Courmayeur verbracht haben.