Eriksen: Erster Einsatz nach dem Herz-Drama

Acht Monate nach seinem dramatischen Zusammenbruch und am Tag seines 30. Geburtstages ist Dänemarks Fußballstar Christian Eriksen auf den Rasen zurückgekehrt. Bei einem Testspiel seines neuen Klubs Brentford spielte Eriksen am Montagnachmittag eine Stunde und steuerte beim 3:2-Sieg gegen Southend United eine Torvorlage bei. Es war die erste Partie des Mittelfeldspielers im Trikot des englischen Premier-League-Klubs.

Der 109-fache dänische Nationalspieler, der auch auf eine Teilnahme an der WM in Katar hofft, war am 12. Juni 2021 während der Fußball-EM-Partie gegen Finnland vor heimischem Publikum in Kopenhagen plötzlich zusammengebrochen - sein Herz war ohne Vorwarnung stehengeblieben. Eriksen musste wiederbelebt werden, danach wurde ihm ein Defibrillator implantiert. Deswegen musste er auch seinen ehemaligen Klub Inter Mailand verlassen - in Italien ist es Spielern mit Defibrillator nicht erlaubt zu spielen.