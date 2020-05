Entwarnung für Lionel Messi

Lionel Messi und sein rechter Oberschenkel – dieses Thema beherrschte gestern die spanischen Medien. Der Weltfußballer wurde am Dienstag in Paris wegen einer Muskelverletzung ausgetauscht. Gestern ließ er sich in der Cuitat Esportiva untersuchen und behandeln, besprach mit Physiotherapeut Brau und Klubarzt Pruna die weiteren Schritte. Danach gab der Klub Entwarnung: Zwar fällt der 25-Jährige am Samstag daheim gegen Mallorca sicher aus. Doch nächsten Mittwoch, beim Rückspiel gegen Paris, gebe es Hoffnung auf einen Einsatz. „Ich werde schnell zurückkommen“, sagte Messi.

Nach Messi fiel in Paris auch sein Landsmann Mascherano verletzt aus: Der Argentinier muss wegen eines Innenbandrisses im Knie sechs Wochen pausieren. Damit ist Piqué der letzte fitte Innenverteidiger (auch Puyol und Adriano sind verletzt), es wird spekuliert, wer nun an seiner Seite stehen wird. Busquets, Song, Bartra und Abidal sind die Kandidaten.