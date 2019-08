Entwarnung bei Köln-Legionär Louis Schaub

In der ersten Runde zum DFB-Pokal erlebte Louis Schaub am Sonntag ein Wechselbad der Gefühle. Erst erzielte der Österreicher in der Verlängerung mit einem sehenswerten Treffer das 3:2 für den 1.FC Köln gegen den SV Wehen Wiesbaden, dann kippte der 24-Jährige unglücklich um und musste das spannende Finale dieser Partie als Zuschauer verfolgen.

Beim Elfmeterschießen - dem Drittligisten aus Wiesbaden war noch das 3:3 gelungen - trat Schaub im Gegensatz zu seinem österreichischen Mannschaftskollegen Florian Kainz nicht mehr in Erscheinung. Auch dank des verwandelten Elfmeters von Kainz zitterten sich die Kölner in die zweite Runde.