Später Elfmeter beschert England gegen Italien den Finaleinzug

Eine Titelverteidigung bei dieser Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz ist für die Engländerinnen zum Greifen nahe. Durch einen knappen und am Ende auch schmeichelhaften 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Italien stehen die Frauen von der Insel im Endspiel, das am Sonntag in Basel stattfinden wird.

Dabei hatte es lange Zeit nicht nach einem Erfolg der Britinnen ausgesehen am Dienstagabend in Genf. Barbara Bonansea hatte die Azzurre in Führung geschossen. Die 34-Jährige von Juventus Turin traf nach 33 Minuten wuchtig und sehenswert unter die Latte, nachdem die Engländerinnen eine Flanke nicht klären konnten.