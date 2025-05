Sechs englische Vertreter in der Champions League : Dieses noch nie da gewesene Szenario dürfte kommende Saison Realität werden. Dafür muss ein englisches Team die Europa League gewinnen und da schaut es seit Donnerstag sehr gut aus. Sowohl Manchester United (3:0 bei Athletic Bilbao) als auch Tottenham (ohne Kevin Danso 3:1 gegen Bodö/Glimt) legten im Halbfinal-Hinspiel den Grundstein für den Finaleinzug . Auch die Conference League könnte zur englischen Beute werden.

Für ManUnited und Tottenham sind die europäischen Auftritte das einzige Trostpflaster in einer nationalen Seuchensaison. Die "Red Devils" sind 14., die Spurs gar nur 16. Auch Ruben Amorim hat ManUnited nach seiner Installierung Mitte November in der Premier League nicht auf Kurs bringen können. "Es ist schwierig zu erklären", sagte der 40-Jährige. Man habe einige Partien gewonnen, in denen man nicht gut gespielt habe, andererseits welche verloren, wo man einen guten Auftritt gezeigt habe. "Manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Glück."

Laut Statistik wird ManUnited aufsteigen

Das war im Estadio San Mames der Fall. Bilbao war näher dran an der Führung, Tore fielen aber nur auf der anderen Seite und allesamt vor der Pause. Nach Casemiro (30.) traf Kapitän Bruno Fernandes nach einer Roten Karte für Bilbaos Vivian (35.) doppelt (37./Elfmeter, 45.). Der Statistik nach kann im Aufstiegsrennen nichts mehr schiefgehen. Alle 133 Teams, die in der K.-o.-Phase des UEFA-Cups oder der Europa League ein Auswärts-Hinspiel mit drei oder mehr Toren Unterschied gewonnen haben, sind in der Folge auch aufgestiegen.