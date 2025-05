Europa League: Manchester United entzaubert Bilbao im eigenen Haus

In der Champions League haben die Bayern die Chance aufs Finale „dahoam“ in München im Viertelfinale verspielt. Auch in der Europa League wird es im Endspiel am 21. Mai in Bilbao keinen Heimvorteil geben – und das lässt sich wohl schon nach dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag sagen.

Da trottete das Team von Athletic Bilbao in der eigenen Arena vor mehr als 50.000 Fans mit einer 0:3-Niederlage gegen Manchester United vom Rasen.