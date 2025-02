Sensation in England: Ein Österreicher kickt Liverpool aus dem Cup

Das war zweifelsfrei der größte Erfolg in der Karriere von Miron Muslic. Der österreichische Trainer setzte sich mit Plymouth in der vierten Runde des FA-Cups sensationell gegen Premier-League-Leader Liverpool mit 1:0 durch und warf die Reds aus dem Bewerb. Der Tabellenletzte der zweiten Liga sorgte damit für eine der größten Überraschungen in der FA-Cup-Geschichte. Das Goldtor erzielt Hardie vom Elfmeterpunkt (53.).

Der 42-jährige Muslic war zuletzt in Belgien bei Cercle Brügge tätig, davor trainierte in Österreich Ried und den FAC. Am 12. Jänner trat er seinen neuen Job beim englischen Zweitligisten an, soll Plymouth in der Liga halten. In seinen ersten fünf Spielen gab es zwei Niederlagen, zwei Remis und nur einen Sieg. Jetzt der sensationelle Erfolg gegen Liverpool, das zwar nicht in Bestbesetzung angetreten war, aber dennoch als haushoher Favorit galt.