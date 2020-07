England: Christian Fuchs wieder in der Champions League?

Zwei Runden sind noch ausständig. In der letzten gastiert United bei Leicester, womit es zu einem echten Finale um einen Fixplatz in der Champions League kommen könnte. Chelsea muss bereits in der nächsten Runde zu Meister Liverpool. Aber auch auf Leicester wartet mit dem Match in London gegen Tottenham keine leichte Aufgabe. Der seit mittlerweile 19 Pflichtspielen ungeschlagene Rekordchampion Manchester United tritt dagegen zu Hause gegen das möglicherweise noch in Abstiegsgefahr befindliche West Ham United an.

Professionalität aus Österreich

Christian Fuchs (34) wird jedenfalls auch in der kommenden Saison bei Leicester bleiben - und dann möglicherweise in der Champions League spielen. Der frühere österreichische Teamkapitän hat seinen Vertrag bis Sommer 2021 verlängert. Leicester-Trainer Brendan Rogers sagte anlässlich der Unterschrift vor einem Monat: „Er weiß, was seine Rolle ist, kann mehrere Positionen spielen und er gibt mit seiner Professionalität jeden Tag den Ton an." Fuchs sei „bereit, wenn man ihn braucht“.