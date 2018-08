Emotionales Heimspiel nach 1546 Tagen Bundesligapause

Je näher das erste Heimspiel in der Bundesliga rückte, desto öfter ertappte sich Gerhard Stocker dabei, dass seine Gedanken in die Vergangenheit abdrifteten. Und in die allgemeine Freude über die Rückkehr von Wacker Innsbruck nach vier Saisonen Zweitklassigkeit mischt sich beim Präsidenten auch persönliches Unbehagen. „Ich frage mich oft, was wohl mit diesem Verein passiert wäre, wenn wir nicht aufgestiegen wären“, sagt Stocker.

Dass Wacker am Samstag gegen Sturm im Tivolistadion sein erstes Bundesligamatch seit 1546 Tagen (11. Mai 2014, 3:3 gegen Grödig) bestreiten darf, ist keineswegs so selbstverständlich, wie es vielleicht aussehen mag. „Es kann sich ja keiner vorstellen, unter welchen Voraussetzungen wir das geschafft haben“, sagt Stocker. Ohne den Aufstieg würde es Wacker Innsbruck in dieser Form heute wohl nicht mehr geben. „Jedenfalls wäre es das auf Jahre hinaus mit dem Profifußball gewesen“, sagt Gerhard Stocker.