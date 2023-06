Emotionale Botschaft von PSG-Superstar Mbappé an "Legende" Messi

Der französische Stürmerstar Kylian Mbappe, der mit "Les Bleus" bei der WM in Katar von Lionel Messi und den Argentiniern bezwungen und entthront worden war, hat seinem damaligen Besieger und gleichzeitig scheidenden Vereinskollegen am Samstag zu dessen 36. Geburtstag gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch, Legende", schrieb Mbappé bei Instagram zu einem Foto, das die beiden im WM-Endspiel praktisch Hand in Hand zeigt.