EM-Qualifikation: Italien gegen die Ukraine um die EURO-Teilnahme

Leverkusen ist in den vergangenen Monaten zum Glanzlicht in der Deutschen Bundesliga geworden. Am Montag findet in der BayArena der Showdown in Gruppe C der EM-Qualifikation zwischen der Ukraine und Italien statt (20.45 Uhr/live Puls24).

Beide Teams befinden sich punktegleich mit 13 Zählern auf den Rängen zwei und drei hinter England (19) – mit leichtem Vorteil für die Italiener, die bei einem Unentschieden wegen des 2:1-Sieges im direkten Duell die Nase vorn hätten.