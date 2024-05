EM-Quali: Österreicherinnen nur 1:1 gegen Island

Es sind jene zwei Duelle, die über die Qualifikation für die EM entscheiden werden. Im ersten musste sich Österreich in Ried gegen Island mit einem 1:1 begnügen, man hatte sich viel mehr ausgerechnet. In wenigen Tagen begegnet man einander wieder, diesmal in Island. Hinter Tabellenführer Deutschland rittern Österreich und Island um Platz zwei.

Es war wie erwartet eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Österreicherinnen bemühten sich um die Gestaltung des Spiels, immerhin hatte man vor 3788 Fans in Ried Heimvorteil, die Isländerinnen hielten mit Zweikampfstärke dagegen und ließ kaum gelungene Kombinationen zu.