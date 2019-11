EM-Quali live: ÖFB-Team zum Abschluss gegen Lettland

Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das letzte EM-Qualifikationsspiel am Dienstag-Abend in Riga gegen Lettland nicht viel mehr als statistischen Wert. Die ÖFB-Auswahl steht in Gruppe G als Zweiter und damit als EM-Teilnehmer fest, zudem wird das Duell mit dem Schlusslicht nicht für die EURO-2020-Topfeinteilung herangezogen.