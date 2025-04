El Clásico als Showdown: Barcelona folgt Real Madrid ins Cup-Endspiel

Das Finale der Copa del Rey könnte keineswegs besser sein. Nachdem Real Madrid am Dienstag Real Sociedad in der Verlängerung eliminierte, gewann Barcelona das Rückspiel bei Atlético Madrid mit 1:0.

Das Goldtor erzielte der spanische Teamspieler Ferran Torres bereits in der 27. Minute. Spektakulärer war das Hinspiel, das im Camp Nou mit einem 4:4 geendet hatte. Damit kommt es am 26. April zum großen Finale – gespielt wird in Sevilla.

Mit Marko Arnautovic auf der Bank hat Inter Mailand den ersten Schritt zum italienischen Cup-Finale getan. Im Halbfinal-Hinspiel bei Stadtrivale AC Milan holten die „Nerazzurri“ ein 1:1 (0:0) und sind vor dem Heimrückspiel am 23. April weiter auf Doublekurs. Tammy Abraham brachte Milan in der 47. Minute in Führung, der Serie-A-Tabellenführer kam durch Hakan Calhanoglu (67.) zum Ausgleich. Finalgegner ist der Gewinner des Duells zwischen Empoli und Bologna (Hinspiel: 3:0 für Bologna).