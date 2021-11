Eklat in Brasilien: Fans stürmen Platz und zerstören VAR-Ausrüstung

Kaum war das Spiel beendet, liefen wütende Grêmio-Anhänger, die dem Sportportal Globoesporte zufolge aus dem Sektor der Ultras gekommen sein sollen, auf das Feld der Arena do Grêmio und nahmen auseinander, was sich in ihrem Weg befand. Außer der VAR-Ausrüstung litt auch die Gerätschaft von Fotografen, wie im brasilianischen Fernsehen vom Sonntagabend (Ortszeit) zu sehen war.