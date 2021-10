Fan-Eklat in Italien: Ultras blockierten Autobahn und randalierten

Fans des italienischen Fußball-Drittligisten Paganese Calcio haben nach einer Derby-Niederlage eine Autobahn blockiert und sind auf gegnerische Anhänger losgegangen. Laut Medienberichten ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag, nachdem Paganese 0:3 in dem gut 30 Kilometer entfernten Avellino in der Region Kampanien verloren hatte.

Die Ultras der Gästemannschaft stoppten demnach ihren Kleinbus und andere Fahrzeuge auf der Autobahn, so dass sie nicht passiert werden konnten. Dann attackierten sie mit Stöcken zwei Autos mit Avellino-Anhängern, demolierten Heck- und Frontscheibe und verletzten eine Person, wie die Zeitung Gazzetta dello Sport berichtete.