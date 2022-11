Ein neuer Vertrag für Star-Trainer Pep Guardiola

Während es beim Stadtrivalen Manchester United nicht nur wegen Cristiano Ronaldo drunter und drüber geht, herrscht bei Manchester City Planungssicherheit. Der englische Meister verlängerte vorzeitig den Vertrag von Erfolgscoach Pep Guardiola bis 2025.

„Ich freue mich sehr, zwei weitere Jahre bei Manchester City zu bleiben“, wurde der 51-jährige Katalane zitiert. „Vom ersten Tag an fühlte es sich besonders an, hier zu sein. Ich könnte an keinem besseren Ort sein. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir noch mehr zusammen erreichen können, und deshalb möchte ich bleiben und weiter um Trophäen kämpfen.“

Der ehemalige Coach des FC Barcelona und des FC Bayern München ist seit 2016 bei Manchester City. Mit dem Club gewann Guardiola jeweils viermal die englische Meisterschaft und den Ligapokal sowie einmal den FA Cup. Einen internationalen Titel konnten die Cityzens bisher aber nicht holen. Das große Ziel ist der Gewinn der Champions League.