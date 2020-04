Duell der neuen Fußballstars: Mbappe ist besser als Haaland

Der Zahlenvergleich spricht (noch) für den Franzosen, aber auch Haalands Marken können sich sehen lassen. Der Norweger erzielte bei Dortmund in elf Spielen 12 Tore, in dieser Saison (inklusive Salzburg) 40 Treffer in 33 Partien. Seit er Fußballprofi ist, absolvierte der 1,94 Meter große Stürmer 89 Spiele, erzielte 61 Tore. Am 21. Juli wird er 20 Jahre alt.