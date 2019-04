Dritte Bilanz einer Trennung: Rapids Wunschspieler zeigt auf

- Tiroler Heimschwäche: Die Zeiten, in denen der Innsbrucker Tivoli eine Festung war, sind schon lange vorbei. In dieser Saison läuft es zu Hause überhaupt nicht. Das 1:3 im Abstiegsgipfel gegen das bisherige Schlusslicht Admira war die vierte Heimniederlage in Serie. Den letzten Heimsieg gab es vor mehr als sechs Monaten (1:0 gegen Altach am 10. November 2018). Dass sich am Samstag nur mehr 2363 Zuschauer in das EM-Stadion von 2008 verirrten, darf bei dieser Bilanz nicht verwundern.

- Linzer Offensivspiel: Das unnötige Cup-Aus gegen Rapid hat beim LASK Spuren hinterlassen. Hatte beim 0:2 gegen Salzburg vor acht Tagen noch die Leistung gepasst, war dies am Sonntag beim 0:0 gegen St. Pölten im dritten Heimspiel in Folge nicht mehr so. Auffallend war die Einfallslosigkeit in der zweiten Hälfte gegen die durch einen Ausschluss personell in Unterzahl agierenden Niederösterreicher. "Wir haben zu viel in die Breite und zu viele Sicherheitspässe gespielt, zu viel Richtung Cornerfahne", urteilte Trainer Oliver Glasner.

- Hartberger Selbsteinschätzung: Beim Aufsteiger müssten nach elf sieglosen Bundesligaspielen und dem Absturz auf den vorletzten Platz längst die Alarmglocken läuten. Doch das dürften sie immer noch nicht tun. "Wenn du dir unseren Auftritt nach dem Ausschluss anschaust, dann war das unmenschlich. Man hat gesehen, die Mannschaft ist intakt. Wir werden aus der Krise wieder rauskommen", meinte Torhüter Rene Swete. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt übrigens nur mehr zwei Punkte.

- Edomwonyis Ausraster: Der große Torjäger war der Stürmer schon in seinen (erfolgreichen) zwei Zeiten bei Sturm Graz nicht, aber gerade einmal vier Saisontore sind für die Ansprüche an einen Einserstürmer bei der Austria einfach zu wenig. Beim 1:1 in Wolfsberg fiel der 24-Jährige auch besonders negativ durch eine Undizipliniertheit auf, die Robert Ibertsberger so richtig ärgerte. "Man darf als Spieler nicht so die Fassung verlieren, ganz egal ob es ein Foul war oder nicht“, meinte der Austria-Trainer zum Ausschluss des Nigerianers noch vor der Pause.