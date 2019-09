Drei Bundesligisten werden fix in der 2. Cup-Runde ausscheiden

Mit einem Sieg würde den Mattersburgern auch die Revanche gelingen für die 0:1-Heimniederlage in der 5. Liga-Runde. "Wir werden anders auftreten als noch vor ein paar Wochen", versicherte Ponweiser. Rotation ist für ihn ein Thema. "Wir müssen schon schauen, dass wir genügend Energie und Frische im Spiel haben", so der SVM-Trainer, der auf Florian Hart, Julius Ertlthaler und Martin Pusic verzichten muss. Pusic unterzieht sich am Dienstag einer Meniskus-Arthroskopie, wird wochenlang ausfallen.

St. Pölten wird sich personell wenig verändert gegenüber dem 1:1 bei der Admira präsentieren. Trainer Alexander Schmidt fehlen aufgrund der "schwerwiegenden" Ausfälle von Christoph Riegler, Daniel Drescher, Sandro Ingolitsch und Pak Kwang-ryong Alternativen. Positiv ist für ihn, dass mit Riegler und Ingolitsch zwei Stützen am Samstag im Liga-Duell mit dem LASK zurückkehren. In die Cup-Partie gehen die Niederösterreicher mit ähnlichen Vorzeichen wie die am Sonntag in der Liga in Altach antretenden Burgenländer. Auch für St. Pölten gab es zuletzt einen Last-Minute-Punktgewinn. Issiaka Ouedraogo machte erst in der 93. Minute das 1:1 beim Schlusslicht, der Abstand auf die "Rote Laterne" beträgt weiter vier Punkte. "Das war unheimlich wichtig für die Moral", meinte Schmidt.